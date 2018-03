Vậy cho mình hỏi làm cách nào để không cho người khác tự tiện shutdown máy trong lúc máy để thời gian chờ?

Đăng Khoa

Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Hồi âm:

Rất đơn giản. Bạn lấy một mảnh giấy nhỏ (và đẹp nữa thì càng tốt) rồi viết lên đó "Xin đừng tắt máy!" rồi dán nó lên bàn phím hoặc màn hình (đại khái là những chỗ mà ai cũng có thể trông thấy). Nếu vậy vẫn chưa đủ (và bạn có phòng riêng) thì khóa cửa phòng lại.

Dong Ngo

Bạn có thể giấu nút Shutdown (Turn off Computer) để ngăn không cho người khác tắt máy.

Có 2 cách để làm nút Shutdown (hay Turn Off Computer) hiển thị lại trong Windows:



- Bạn mở Start/ Run rồi gõ regedit > trong khung bên trái của cửa sổ Registry Editor, bạn tìm đến khóa: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsofit\Windows\

CurrentVersion\Policies\Explorer > trong khung bên phải, bạn bấm kép chuột vào mục NoClose, gõ 0 vào ô Value date (0: cho xuất hiện nút Shutdown, 1: ẩn nút Shutdown) > đóng cửa sổ Registry Editor.



- Mở Start/ Run > gõ gpedit.msc rồi bấm OK > ở khung bên trái cửa sổ Group Policy, chọn User Configuration/ Administrative Templates/ Start Menu and Taskbar > trong khung bên phải, bấm kép chuột vào mục Remove and prevent access to the Shut Down command > trong bảng Settings, chọn Disabled rồi bấm OK > đóng cửa sổ Group Policy.



Hoặc có thể dùng phần mềm chuyên dụng để khóa Computer: WinLock 2.0.

DungNV

Để ngăn người khác tắt máy tính bạn chỉ cần chỉnh sửa Group Policy lại cho phù hợp như sau:



- Vào start - run gõ gpedit.msc

- Trình soạn thảo xuất hiện với 2 option: Computer Configuration và User Configuration. Click vào mục User Configuration ---> Administrative Templates > Start Menu and Task Bar.

- Bạn tìm dòng có tên là : remove and prevent access to shutdown command, nhấp đôi vào nó và enable tính năng này lên.

- Thoát khỏi trình chỉnh sửa group policy.



Với các thiết lập này bạn đã gỡ bỏ tùy chọn shutdown từ menu start và tính năng shutdown khi bạn nhấn CRT+ALT+DEL.



Bây giờ bạn thử shutdown bằng cách click start - nút shutdown đã biến mất.



Để trở về trạng thái ban đầu bạn chỉ cần làm ngược lại.

Nguyễn Huy Trường