Về cảm ứng thì có lẻ One X + thua 920 bật, tại 920 có thể cảm ứng bằng mọi thứ, bộ nhớ thì cả 2 đều k có thẻ nhớ, One X + 64g còn 920 32g, cpu thì mình ngỉ khó xác định tại 2 máy use 2 os khác nhau, camera thì 920 đỉnh nhất rồi, pin thì ngang nhau nhưng HTC xưa nay pin yếu hơn so với dung lượng + thêm Sene + android Os thì pin k quá 1 ngày, riêng 920 theo mình thì pin chắc chắn tốt hơn, âm thanh thì cả hai đêu đỉnh nhưng mình lại thích beats hơn. Còn về Os thì 920 chạy WP8 tuy nhiên nó ít ứng dụng quá, đặc biệt game và phần mềm free, trong khi đó mình cần 1 máy chạy được nhiều ứng dụng và diễn nhiên là free =>> chỉ có Android, mà Android thì One X, hiện tại thì One X + đang có đặt hàng + beats Solo, giá thì One X + mắc hơn 920, h mình k biết chọn cái nào, mong các bạn có kinh nghiệm xài smartphone tư vấn... Thanks

