Tên người gửi: min nhu nhu

Email: minnhu9472@yahoo.com

Cho em hoi nen mua samsung series 5 535 hay la mua asus ultrabook s46? em mua nham muc dich su dung do hoa va dem len giang duong nen can may co the su dung khoang tren 5h.

Hien em dang xai con HP ma may mau het pin qua.

