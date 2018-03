Tên người gửi: Angela

Email: luxury_baby789@...

Hi everyone.

Mình thích Apple nhưng vì là con gái nên ko có rành và am hiểu về những thứ này để mà phân biệt được chiếc nào hơn kém. Mà nhìn hình dáng vẻ ngoài thì thật sự mình thấy cả 2 chiếc đều ok nên càng không thể quyết định được.

Mong các "pro" giúp mình.

Thanks so much.