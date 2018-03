- Sony Vaio VPC-EB23FX : giá 17.599.000 vnd :

Intel® Core™ i3-350M, 2.26 Ghz, 3 MB, L3 Cache

Bo mạch-MainBoard: Mobile Intel HM55 Express Chip, 1066 Mhz

Bộ nhớ-RAM: 4 GB, DDR III RAM, 1066 MHz

Ổ đĩa cứng-HDD: 320 GB, 5400 rpm

Màn hình-Display: 15.5 in TFT active matrix 1366 x 768 ( WXGA ), 15.5 inch

Xử lí đồ họa: Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD, 256 MB

Ổ quang/CD-DVD: SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW), DVD Super Multimedia

Webcam: MOTION EYE, Camera built in

Hệ điều hành/OS: Windows 7 (64 bit), Windows 7 Home Premium



- Asus A42JC-VX067 : giá 16.889.000 vnd :

Intel® Core™ i5-450M, 2.4 Ghz, 3 MB, L3 Cache

Bo mạch-MainBoard: Mobile Intel HM55 Express Chip, 1066 Mhz

Bộ nhớ-RAM: 2 GB, DDR III RAM, 1333 Mhz

Ổ đĩa cứng-HDD: 320 GB, 5400 rpm

Màn hình-Display: 14.0 " High Definition Led LCD LED Backlit, 14 inch

Xử lí đồ họa: NVIDIA Geforce 310M, 1 GB

Ổ quang/CD-DVD: SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW), DVD Super Multimedia

Webcam: WEBCAM 1.3 megapixel, Camera built in

Hệ điều hành/OS: FREE DOS, Free Dos

