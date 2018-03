Tôi sử dụng modem Prolink khoảng hơn một tháng nay thường xuyên bi rớt mạng. Tắt modem sau đó mở lại thì sử dụng được nhưng sau khoảng 15 phút lại bi rớt mạng. Cứ tiếp tục như vậy. (Đã format toàn bộ ổ cứng và cài lại hệ điều hành. Tôi có quet virus, spyware... nhưng vẫn không khắc phục được). Vào quick setup/diagnostic thì báo:

_Pc to modem :PASS

_Modem to ADSL line :PASS

_ADSL line to ISP :FAIL

Truy cập vào modem(10.0.0.2) thì thấy phần WAN/LAN không hiển thị địa chỉ IP. Rất mong được sự hướng dẫn khắc phục. Xin cảm ơn.

Kiên

