Có khi đang sử dụng tự nhiên hiện lên màn hình xanh dương đậm với những dòng chữ trắng: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

If this is first time you've seen this stop error screen appears again,follow these step. Check to make sure any new hardware or software is properly installed.If this is a new installation,aks your hardware or software manufacturer for any window update you might need...

Và tôi phải khởi động máy lại, rồi sử dụng tiếp tục. Không hiểu trường hợp như vậy là thế nào. Có trường hợp khác, 1 máy khác của tôi đang sử dụng 1cây DRAM 512 MB Kingston, tôi gắn thêm 1 cây DRAM 256 MB Kingmax vào sử dụng được khoảng 4 ngày thì máy hay bị tự khởi động lại. Có lẽ do DRAM không tương thích. Nhưng nếu tôi để sử dụng tiếp tục mãi thì có ảnh hưởng gì không? Chân thành cám ơn!

tranvu

Hồi âm:

Dòng chữ đó đã nói cho bạn cách làm. Có 2 khả năng: Do phần mềm hoặc phần cứng. Bạn nên uninstall phần mềm mà bạn cài thêm gần đây nhất và gỡ bỏ phần cứng bạn lắp thêm vào (RAM). Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ gây phiền nhiễu cho người sử dụng hoặc nặng hơn là mất dữ liệu đang mở. Một chú ý nữa là nếu bạn dùng DRAM thì nên dùng 2 thanh có dung lượng bằng nhau.

Hoang Manh Cuong

Các lỗi kiểu này là do phần cứng có vấn đề, hầu hết các trường hợp bạn có thể chữa bằng việc tải về các phần mềm chipset và trình điều khiển (driver) mới nhất rồi cài lại. Nếu vẫn không được thì đành chịu. Nếu bạn cứ sử dụng như vậy thì bản thân việc máy khởi động lại đã là một ảnh hưởng lớn nhất và cũng là tồi tệ nhất trong việc dùng máy tính.

Dong Ngo

Chắc có thanh ram nào đó lỗi, bạn có thể để như thế mà dùng nhưng sẽ mất dữ liệu đang làm dở vì nó bất đắc kỳ tử và tuổi thọ của máy tính sẽ giảm khi máy bị khởi động quá nhiều.

Chualomlom