Dòng User bị mờ đi, nên không gõ lại là Admin được. 2 máy còn lại cũng không truy cập vào máy chủ được. Xin giúp đỡ. Cám ơn.

pham van dong

Hồi âm:

Tại máy mà bạn cần truy cập vào (máy chủ) bạn làm như sau: Chạy Windows Explorer (nhấn đúp chuột vào My computer chẳng hạn) -> Tools -> Folder Options -> Chọn tab "View" là tab thứ 2 từ trái sang -> phần bên dưới "Advanced Settings" bạn cuộn xuống dòng dưới cùng và loại bỏ dấu chọn (uncheck) tại ô "Use simple Sharing (Recommneded) -> Nhấn OK -> Khởi động lại máy.

Dong Ngo