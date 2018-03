Chào các bạn! Máy của tôi thời gian gần đây không hiểu tại sao tự nhiên có một lỗi rất lạ xảy ra. Mỗi khi máy khởi động, cứ vào đến Windows thì máy bị treo (không cách nào khởi động lại được)

Đặc biệt lạ là khi máy đã bị treo như vậy thì chỉ còn duy nhất một cách là phải rút hẳn phích cắm điện ra. Sau đó cắm lại thì mới bật lên được. Còn nếu cứ để treo như vậy thì dùng tay tắt hay khởi động lại cũng không được.

Rất mong các bạn giúp mình càng nhanh càng tốt.

Trương Quang Trung

Hồi âm:

Anh thử làm cách này xem: Bấm nút đễ bật máy lên, chờ máy qua phần kiểm tra chuột, bàn phím, ổ cứng, ram và sắp khởi động Windows. Anh bấm key F8 liên tục trên bàn phím. Anh sẽ thấy đại khái những hàng dưới đây: Start Windows Normally Start Windows in Safe boot mode Start Windows using the last good configuration... Anh chọn: Start Windows using the last good configuration.

Michael Vo

Chào Trương Quang Trung. Bệnh lạ nhỉ. Tuy nhiên có thể nguyên nhân 90% do phần cứng. Vì vậy, bạn hãy đem máy ra bất kỳ một cửa hàng máy tính nào để họ kiểm tra hộ. Hầu hết các cửa hàng to đều có chế độ kiểm tra miễn phí máy tính cho dù bạn mua máy ở bất kỳ một cửa hàng máy tính nào khác. Nhớ là hoàn toàn miễn phí. Còn nếu ai trả lời chính xác cho bạn là máy hỏng cái gì với mô tả trên của bạn thì cũng đừng tin.

Chualomlom