Em đang làm ở phòng Net có hơn 50 máy. Các máy vẫn hoạt động bình thường. Trong đó có 1-2 máy không nhận được mạng LAN.

Ai biết chỉ dùm em với. Xin cảm ơn.

Nguyễn Đăng Khoa

Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Hồi âm:

Điều này phụ thuộc vào việc bạn thiết kế mạng kiểu gì. Nếu là mạng kiểu Peer to Peer (không có máy chủ quản lý domain) thì thường một máy chỉ có phép không quá 10 máy khác truy cập vào cùng lúc (với Windows XP Pro hoặc 2k), số này sẽ chỉ là 5 nếu bạn dùng các phiên bản Home. Ngoài ra, khi một trong hai máy nhận được nhau thì có nghĩa là cả 2 máy đều phải nhận được mạng LAN. Bạn cần xem lại các thiếp lập về mạng, firewall... trên máy đó. Nói tóm lại, không thể nói một cách cụ thể được khi thiếu các thông tin về mạng LAN của bạn cũng như việc "nhận mạng" bị lỗi ra sao.

Dong Ngo

Theo như bạn nói:

Máy con vẫn nhận máy chủ nhưng máy chủ không nhận được máy con và máy con này vẫn không chia sẻ dữ liệu cho các máy khác được, mặc dù dữ liệu trong ổ đĩa cứng đã được sharing ra rồi.

Với lỗi này có lẽ là máy con này đã không cho các máy khác truy cập đến nó. Bạn thử dùng máy con này Ping tới 1 máy khác nếu thấy báo Reply thì bạn sử dụng máy kia Ping lại máy con này, nếu báo Request time out thì bạn làm như sau:

1. Mở Properties card mạng bạn đang dùng lên, chọn Tab Genaral và kiểm tra xem ô File and Printer Sharing for Microft Network hay chưa. Nếu chưa chọn bạn hãy chọn nó và ok thoát ra. Nếu không thấy File and Printer Sharing for Microft Network thì chọn Install để cài thêm vào.

2. Mở Control Panel và chọn mở Windows Firewall, chọn Tab Exceptions và Click chọn ô File and Printer Sharing à ok thoát ra

Chúc bạn thành công.