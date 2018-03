Tôi mới mua 1 máy nghe nhạc "Transcend T.Sonic 630 2GB" được 2 ngày. Bây giờ khi tôi kết nối với máy tính (sử dụng Win XP Pro) thì có tín hiệu ở góc màn hình là : "USB Device Not Recognized. One of the USB devices attached to this computer has malfunctioned, and Windows does not recognize it. For assistance in solving this problem, click this message".

Tôi vào "My computer" thì không thấy hiện ổ USB. Mong anh chị hướng dẫn cho tôi cách khắc phục. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Nguyễn Ngọc Quang

