Các bạn cho mình hỏi, mình dùng laptop cắm vào máy in thì in thấy bình thường còn cắm vào PC thì in rất chập chờn hầu như không được. Tất cả các cổng USB cắm USB bình thường. Các bạn bảo mình phải làm sao?

