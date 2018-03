Download lại cũng dừng lại ở vị trí cũ và hiện thông báo: "C:\Users\HP\Downloads\idman606.exe.part could not be saved, because the source file could not be read.

Try again later, or contact the server administrator".

Em đã lên google tìm kiếm cách giải quyết nhưng không khả thi, mong anh chị nào rành về vấn đề này có thể hướng dẫn giúp em.

Em chân thành cảm ơn!

Ngoc Truong

