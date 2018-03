Mình đang sử dụng máy Dell studio 1737, Windows Vista Home premium có bản quyền và có mua chương trình Kaspersky Internet Security 2009.

Xin nhờ anh chị em giúp xem giờ có cần thiết cài đặt lại máy hay không hay dùng cách nào để máy được bình thường (thường xuyên diệt virus).

Trong khi chờ đợi xin chân thành cám ơn.

Nguyen Hung Tien

Nguyên nhân của hiện tượng bạn mô tả có thể là do: máy tính bị nhiễm virus, lỗi file hệ thống, file cấu hình của hệ điều hành, do xung đột phần mềm, do phần cứng máy tính có vấn đề…

Tuy nhiên, thông tin bạn cung cấp chưa đủ để xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng mà bạn mô tả. Bạn cần cung cấp thêm thông tin để xác định chính xác nguyên nhân của hiện tượng bạn đang gặp phải như: chương trình “download internet”là chương trình gì? Bạn lấy chương trình này từ đâu? Khi bạn không cài đặt được chương trình trên, Windows có thông báo gì không? Bạn có cài đặt đồng thời nhiều chương trình diệt virus trên máy tính không? Bạn đã thử thao tác quét virus trên máy tính chưa? Kết quả quét như thế nào? Trước khi gặp hiện tượng như bạn mô tả, bạn có tiến hành thay thế, sửa chữa thiết bị phần cứng nào trong máy không?...

Trong trường hợp máy tính của bạn nhiễm virus, điển hình là dòng virus lây file, việc cài đặt lại hệ điều hành Windows sẽ không thể khắc phục triệt để vấn đề, vì virus đã lây nhiễm vào các chương trình trên tất cả các phân vùng ổ đĩa cứng, cũng như lây nhiễm vào các ổ đĩa USB, ổ đĩa cứng di động… Khi bạn format và cài đặt lại hệ điều hành trên một phân vùng ổ đĩa cứng, virus sẽ được kích hoạt trở lại khi bạn chạy các chương trình đã bị nhiễm virus ở các phân vùng ổ đĩa cứng khác, ở ổ đĩa USB hay ổ cứng di động, và khi đó, máy tính của bạn lại bị nhiễm virus trở lại.

Để khắc phục hiện tượng bạn đang gặp phải trên máy tính, bạn có thể thử làm theo hướng dẫn sau:

1. Repair HĐH:

+ Nếu sử dụng Windows XP, bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

+ Nếu đang sử dụng Windows Vista hay Windows 7, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Cho đĩa cài đặt Windows Vista/ Windows 7 vào ổ đĩa CD/DVD rồi khởi động lại máy.

- Nhấn một phím bất kỳ để khởi động từ đĩa cài đặt Windows Vista/ Windows 7.

- Chọn Repair your computer.

- Trong cửa sổ System Recovery Options hiện ra, chọn hệ điều hành Windows muốn sửa chữa (repair) rồi nhấn Next.

- Chọn Startup Repair để bắt đầu sửa chữa lại hệ điều hành. Sau đó nhấn Finish để kết thúc quá trình sửa chữa.

2. Quét virus toàn bộ máy:

Để xử lý virus trên máy, bạn hãy liên hệ với nhà sản xuất phần mềm diệt virus bạn đang sử dụng (Kaspersky) để được hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng BkavHome, phiên bản miễn phí của phần mềm diệt virus Bkav để xử lý triệt để virus trên máy tính của bạn, theo hướng dẫn sau:

+ Tải phần mềm diệt virus BkavHome miễn phí và thực hiện quét toàn bộ các ổ đĩa cứng và ổ USB theo hướng dẫn quét virus hiệu quả tại đây. Lưu ý: để tránh xảy ra xung đột giữa các phần mềm diệt virus, gây ra việc nhận diện nhầm virus hoặc làm cho hệ thống hoạt động không ổn định, trước khi cài đặt BkavHome, bạn nên gỡ bỏ các phần mềm diệt virus đã được cài đặt trên máy.

3. Phần cứng máy tính có vấn đề cũng có thể gây ra hiện tượng như bạn mô tả. Trong trường hợp này, bạn nên mang máy tính đến trung tâm sửa chữa, bảo hành có uy tín, để các kỹ thuật viên kiểm tra, xử lý.

Nếu sau khi thực hiện theo những hướng dẫn trên mà hiện tượng bạn mô tả vẫn còn hoặc bạn chưa chắc chắn có thể tự thao tác thành thạo theo các hướng dẫn, bạn có thể liên hệ với Trung tâm Chăm sóc khách hàng Bkav theo số điện thoại 1900 58 58 50 hoặc email bkav@bkav.com.vn để được tư vấn, hỗ trợ (hỗ trợ miễn phí).

Bkis