Các máy in tại các phòng trong cơ quan tự nhiên cứ 15 phút là tự động in.

Khi in ra chỉ là ngày tháng năm trên góc trái của tờ giấy. Em để máy in ở chế độ Pause, khi mở máy in thì thấy trong phần Document name là Remote Downlevel Document.

Mạng tại cơ quan là mạng ngang hàng. Mong các anh chị hướng dẫn cách khắc phục. Xin chân thành cảm ơn.

Trần Xuân Huy

Hồi âm:

Theo tôi, máy bạn đã bị nhiễm virus rồi. Bạn nên quét lại toàn bộ hệ thống.

Chualomlom