Tên người gửi: hcm myco

Email: mysql88@yahoo.com

Chao các bạn, cho mình hỏi xíu.Mình có máy in photo konica minolta 211, sao lúc này khi in ra giấy A4 hay bị lệch sang trái mặc dù print preview đã chuẩn và đều 2 bên, chỉ mỗi in ngang là bị thôi và những máy nào in qua máy chủ thì mới bị, còn máy chủ cắm trực tiếp thì ko bị gì hết. Có bạn nào biết ko?

