Nếu muốn dỡ bỏ các updates gần đây để máy khởi động nhanh như trước đây thì làm thế nào? Sau khi update thì Internet Explorer chạy hay bị lỗi, luôn xuất hiện báo lỗi về file iexplorer.exe như sau: Internet explorer has encou ntered a problem and needs to close. We a sorry for the inconvenience. Error signature: iexplorer.exe appVer: 7.0.6000.16608

Modname: skypei~1.dll

ModVer: 2.2.0.65

Offset: 0000622e



Làm thế nào để xử lý lỗi này? Chân thành cảm ơn

nkynguyen

Hồi âm:

Như vậy là bạn vừa cập nhật lên IE 7.0 và máy bạn hiện đang được cài đặt Skype. Bây giờ có những cách giải quyết sau:

1. Bạn remove IE7.0 đi (vào Control Panel -> Add/Remove Program). Tiếp theo remove Skype, tiếp theo cài lại IE7.0 rồi cài lại Skype (nhớ tải về bản mới nhất). Nếu bạn không dùng Skype thì tốt nhất đừng cài nó làm gì.

2. Bạn giữa nguyên như thế, nhớ là tắt IE đi rồi remove Skype. Tiếp theo cài lại Skype phiên bản mới nhất.

3. Bạn giữa nguyên như vậy, và chuyển sang sử dụng Firefox .

4. Bạn giữ nguyên như vậy. Chạy IE7 rồi chọn Tools (Alt+T) -> Manage add-ons -> Enable or Disable add-ons -> Chọn để disable cái add-on của Skype đi.

Cách một là cách triệt để nhất còn cách 4 là cách nhanh nhất.

Dong Ngo

Tôi cũng không biết update để được cái gì nữa? Tôi chỉ biết chắc chắn là nó làm ổ C rất nhanh đầy và đầy các file rác rưởi dọn mệt nghỉ. Nó nằm đầy trong C:\windows ấy, bạn vào đó mà xem. Update còn gây lỗi đúng không? Vậy sao bạn không tắt nó đi? Cứ xài mấy cái Antivirus và Antispyware là ổn. Với tôi update chả khác gì help của Windows cả. Càng đọc càng thấy hoang mang lo sợ.

Bạn muốn chạy nhanh thì phải chịu khó dọn rác trên đĩa - tiện ích Disk Clean up (tuần/lần nếu vào net nhiều) của Windows ấy và chạy cả tiện ích Defragment (tháng/lần) nữa nhé.

