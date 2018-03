Và khi mở ổ D chẳng hạn, thì My computer ở một nơi và ổ D ở một nơi. Tức là hai giao diện tách biệt. Mong cho em biết cách giải quyết.

Le Hoai Nam

Hồi âm:

Theo miêu tả của bạn thì máy bạn có thể bị virus và các virus đã phá hỏng các file system. Cách dễ nhất là bạn format lại ổ cứng và cài lại Windows. Nhưng nếu bạn có những dự liệu quan trọng thì bạn dùng cách thứ 2 dễ dàng hơn.



Bạn vào start --> All programs --> Accessories ---> System Tools ---> system restore



Sau đó bạn bấm next rồi sau đó bạn chọn ngày (thường bạn để ngày trước đó 1 tháng) hay bạn nhớ chính xác ngày nào bạn bị lỗi thì bạn chọn ngày trước lỗi 1 ngày. Sau đó bạn bấm next rồi bấm finish. Chương trình sẽ tự khởi động và tự restore chuơng trình trước khi bạn bị lỗi. Chú ý: bạn nên kiểm tra những chương trình chứa virus đó thì lọai bỏ đừng dùng nữa.

Nguyễn Ngọc Thơ

Cái này là do máy đã từng bị nhiễm các biến thể của virus Autorun. Bạn chỉ cần dùng phần mềm diệt virus như Bitdefender hoặc Kaspersky quét được nó đi là xong. Nhưng tàn dư của nó ở Registry vẫn còn.

Cách khắc phục:

1 - Mở REGISTRY bằng cách chạy cửa sổ RUN, gõ regedit. Tìm đến khoá sau:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\MountPoints2 (Key này chứa các mã ứng xử khi bạn nhấn đúp chuột vào ổ cứng, USB, CD ROM..).

- Mở rộng từng khoá con, cái nào có tên là "SHELL" thì nhấp phải chuột vào SHELL đó và xoá cả cái SHELL và các key con của SHELL đi. Tất nhiên nếu bạn biết rõ ổ cứng nào ứng với key nào thì chỉ cần xoá key con SHELL của ổ cứng đó, nhưng bạn yên tâm là giết nhầm hơn bỏ sót.

Ví dụ: Key {294c0558-c94f-11dc-a302-001aa0383572} có chứa key con là "Shell", "Shell" có key con là "Autorun" -> "Drop target". Bạn xoá cái "Shell" đi, không vấn đề gì.

2 - Tải bản Fix Autorun tại link này: http://www.bkav.com.vn/home/download/AutorunFix.exe Chạy file AutorunFix.exe mới tải về và chọn "Fix Autorun". Khởi động lại máy tính.

Chúc bạn thành công

Nguyễn Thế Hưng