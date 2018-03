Tên người gửi: Huỳnh Bá Tuấn

Chuyên mục cho em hỏi, em có một laptop cài Win Vista, xài máy in share của một PC Win XP, PC đó kết nối với một router wireless + (một router của nhà mạng + một swich). Khi em bật wireless của laptop thì kết nối được máy in nhưng không thấy các PC khác trong mạng. Em pnt vẫn thấy và in vẫn được nhưng nó hay bị cái lỗi printserver down. Qua hôm sau là nó bị printserver down. Em tắt wireless cắm giắc xài mạng thường thì thấy được các máy PC khác, kết nối cũng được máy in, in hôm đó vẫn được nhưng qua hôm sau nó lại thông báo printserver down. Em cũng đã set IP tĩnh cho máy PC gắn trực tiếp với máy in.

Chuyên mục hướng dẫn giùm em xem những khả năng dẫn ra cái thông báo này là gì và các hướng giải quyết với. Em kết nối một laptop khác xài Win 7 có một lần mà tới nay nó chả bị gì xài wireless vô tư, thấy hết các máy mà không hiểu sao tới cái máy này nó nhằn quá em trị hoài không hết.

Em là tay ngang.

