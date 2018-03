Tôi dùng chương trình Norton Ghost 11.5 trong đĩa Hiren's Boot CD 10.6 để lưu 1 ổ dữ liệu 60 GB bằng 1 file *GHO. Ổ đĩa này sau được format dùng việc khác.

Nội dung lỗi: "An Internal inconsistency has been detected. If this problem persists, contact Symantec Technical Support at www.symantec.com.techsupp/".

Bảng chỉ dẫn chỉ có OK, nếu nhấn OK máy khởi động lại, dung lượng phục hồi chỉ còn khoảng 50% dữ liệu, còn lại mất cả.

Tôi không biết cách nào để phục hồi lại được nguyên vẹn cả. Các bạn giúp tôi với.

Xin cảm ơn.

Nguyen Manh Hung

