Em có 1 máy tính chạy CPU ADM 4400+ ram 512X2=1G ổ cứng 160.

Thao tác chỉnh sửa trên file ảnh đó một thời gian thì dung dung lượng file tạm tăng dần lên và làm đầy ổ C: khi đó báo lỗi và tắt photoshop.

Các máy khác thì dung lượng file tạm chỉ khoảng 1G mà thôi! Em đã cài mới lại hệ điều hành và các phần mềm! Anh chị nào biết cách khắc phục vui lòng hướng dẫn em. Xin chân thành cảm ơn!

Hồng Bảo Ngân

Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Hồi âm:

Lỗi như vậy hơi lạ. Bây giờ bạn làm thế này. Chạy PS, nhấn Ctrl+K, màn hình Preferences sẽ hiện ra. Tại đây, bạn nhấn tiếp Ctrl+7 để chỉnh sửa phần Plugins and Scrach Disk. Tại đây, bên dưới Scratch Disk, bạn chọn giá trị của First là ổ D: (hoặc bất cứ ổ nào khác với ổ mà trên đó bạn cài PS. Đĩa cứng của bạn 160G mà mà ổ C: chỉ có 25 G như vậy chắc chắn bạn sẽ có một ổ D:).

Tiếp theo, nhấn Ctrl+8 để chỉnh sửa phần Memory & Image Cache. Ở đây bạn chọn giá trị cho Cache Level là 4 và giá trị cho Maximum used by Photoshop là 100% (hoặc ít ra là lớn hơn 50%).

Lưu ý là PS chạy tốt nhất khi máy của bạn có 2GB RAM trở lên. Lúc đó, phần mềm sẽ không cần dùng đĩa cứng để tạo ra file nháp nữa.

Dong Ngo