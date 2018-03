Tôi mang ra cửa hàng sửa chữa máy xách tay để sửa. Tại đây nhân viên cửa hàng sau khi kiểm tra và nói bản recover máy tôi bị lỗi nếu Format rất có thể bị mất dữ liệu và khuyên tôi cài lại windows từ CD, sau khi mang máy về nhà tôi mới phát hiện ra họ đã bung phân vùng ẩn của tôi tại ổ C ra và chia ổ C của tôi thành 2 ổ: Ổ C chứa các file của bộ recover còn ổ G họ mới tạo thì cài windows. Hiện nay máy của tôi không vào được recover nữa.

Xin hỏi có cách nào tạo lại phân vùng recover nữa không và các file recover đã bung ra có sử dụng được không? Cách sử dụng như thế nào.

Xin chân thành cám ơn

Nguyễn văn Tùng

