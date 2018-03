Em không biết hiện tượng trên là do lỗi gì. Ổ DVD-RW của em hiện không còn hoạt động nữa. Trước đó nó cũng đã không hoạt động nhưng thỉnh thoảng khi mang đi xa hay chuyển động mạnh thì tự nhiên lại chạy. Còn bây giờ thì ấn vào open khay đĩa không ra nữa. Trong my computer cũng không còn hiện ổ DVD như trước. Em không biết có phải do dây nối giữa ổ DVD với mainboard bị lỏng hay là ổ DVD đã hỏng thật sự?

Sau khi cài Windows 7 thì máy em mất ổ đọc thẻ nhớ. Cho thẻ vào khe đọc thẻ máy không nhận. Em đã thử update windows nhưng không được. Nếu lỗi này do thiếu driver thì em có thể dowbload ở đâu (trên trang web sony không có)?

Mong tư vấn giùm em cách khắc phục. Em xin cảm ơn.

Ngo Trong Quan

