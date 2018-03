Tên người gửi: lsm Nhat Hung

Em đang xài laptop HP G62-143cl mua từ USA về. Máy dùng Windows 7 Home Premium tạm ổn. Có điều cái Windows Media Player của em đôi khi chạy file video HD thì bị gặp vấn đề dính hình (chỉ có 2,3 giây thôi, chỉ xảy ra khi coi 720p thôi, Full HD lại không bị). Tuy không đáng kể nhưng như vậy thì rất bực mình. Những video theo định dạng Quicktime Movie thì ôi thôi, chạy hết coi nổi, đành phải cài thêm Quicktime Player. Tải iTunes về thì chạy mấy cái video HD êm xuôi. Nhưng có điều chạy một hồi bị treo máy, phải khởi động lại. Em sợ quá chừng. Bởi vậy, phải uninstall cái iTunes ra.

Em có hai câu hỏi muốn đặt ra là:

- Cái việc Windows Media Player không xem được Quicktime Movie là do sự khác biệt về định dạng hay do một lý do khác. Nếu có thì nêu ra luôn giúp em.

- Thứ hai, hiện tượng dính hình khi chạy file HD thì có ai từng gặp chưa? Vì nguyên nhân gì và có cách nào để khắc phục không?

Lsm Nhat Hung