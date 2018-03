Tên người gửi: Ho Van That

Email: hvthat@gmail.com

Toi co mot laptop hieu Toshiba A100 , may hom nay khi khoi dong thi phat ra tieng te te lien tuc, khi len man hinh windows thi het, may khoi dong tiep den khi hoan tat. Nhung co khi su dung tiep duoc binh thuong, co khi xuat hien rat nhieu cua so thong bao Help & support center erro va bi treo cung luon, co khi khong hien thong bao gi het nhung van bi treo, con tro chuot o trang thai cho. Xin cac Bac giup cho,. Xin cam on!

