Tên người gửi: Phong Bố

Màn hình Starting Windows có lúc rất lâu khoảng 30 đến vài phút, nhưng có lúc nhanh, nhưng có khi đến màn hình Welcome thì cũng lúc chậm lúc nhanh. RAM em nâng lên 4 GB rồi. Chip là AMD, ổ chứng 300 GB (em ko rành lắm nêncộng 3 ổ đĩa). Cho em hỏi lí do máy chậm, có phải do ổ cứng không ạ? Có cách nào khắc phục không. Em cảm ơn!

