Tôi turn OFF và ON lại, 2 hay 3 lần thì xài được. Và cứ như vậy nhiều lần. Sau khi trở lại Mỹ, máy không hoạt động nữa. Có người nói đã cháy mother board. (Mặc dù khi turn On vẫn còn nghe tiếng hard drive chạy). Xin các bạn cho biết như vậy có sửa được không? (sửa ở VN) và ước tính chừng bao nhiêu tiền, có thể sửa ở đâu? Xin chỉ dùm tôi!

Tâm Nguyễn

Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Hồi âm:

Máy như vậy chưa hẳn đã là bị cháy bo mạch chủ, có thể chỉ là màn hình bị hỏng. Tuy nhiên, dù là hỏng cái gì, nếu máy không còn bảo hành nữa thì không bõ để sửa, vì công thay các bộ phận đó, cộng với giá các phụ tùng sẽ có thể còn hơn giá trị của máy. Ngoài ra, bạn không nên mua máy tính của Sony, những lúc bị hỏng, sẽ rất khó thay.

Dong Ngo

Không đơn giản mọi người lại thích dùng máy SonyVios. Nếu máy còn bảo hành bạn hãy đi bảo hành. Nếu hết bảo hành thì chỉ còn cách nhờ người quen sửa vì nói chung nếu đem đi sửa thì cứ hở ra là mất. Có thể bạn sẽ được đổi một bo mạch mới như ý muốn (thực ra là bo mạch khác mà thôi, dù bo mạch cũ có hỏng hay không). Tuy nhiên, chất lượng thì miễn bàn, chỉ chạy được thôi. Đem sang Mỹ mà sửa chính hãng đại lý còn dễ kiện, biết đâu còn được đổi máy mới nếu họ sửa lởm khởm. Tất nhiên giá thành đắt hơn nhưng ít rủi ro hơn ở VN.

Chualomlom