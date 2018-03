Trước đây tôi dùng AVG để quét virus. Hiện nay tôi đổi qua Kaspersky Anti-Virus 6.0 thì được báo 1 bảng như sau : Proactive Defence Warning Detected Suspicious action: Keylogger Running module: \Driver\SynTP.

Action: Keylogger detected. Process is trying to re direct keyboard input. (Bên cạnh hàng chữ này là 1 cái ô : Allow)



Details: Keylogger detected. Possible driver name is system32\DRIVERS\SynTP.sys.

Thai Phong

Hồi âm:

Tất nhiên là nó không xử lý được vì trình đó không phải là keylogger. Đó là trình điều khiển cho con chuột (mouse pad) của máy. Bây giờ bạn làm thế này. Bạn có thể add file đó vào danh sách an toàn của phần mềm diệt virus (để nó không thông báo vậy nữa) hoặc loại bỏ phần mềm diện virus đó đi rồi sử dụng một phần mềm khác. Rõ ràng là Kaspersky Anti-Virus 6.0 hoạt động không chính xác. Bạn nên dùng AVG, vừa miễn phí vừa tốt hơn nhiều.

Dong Ngo