Laptop Asus bị lỗi màn hình đen xì

Tôi có mua laptop Asus đã được gần 2 năm.

Tình trạng này trước đây có xảy ra nhưng rất ít tuy nhiên thời gian gần đây khi làm việc trong thời gian khoảng 2 - 3 tiếng liên tục là lập tức xảy ra lỗi. Có lúc thì windows trở lại bình thường và cũng có lúc màn hình nháy đen liên tục và không trở lại được thay vào đó là màn hình xanh chữ trắng, buộc lòng phải tắt nóng máy và bật lại.

Thông tin về cấu hình máy:

ASUS K40IN Series

CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz x 2 (2.20Ghz) (nhiệt độ của card thường vào khoảng 45oC < toC < 55oC)

RAM: 2 GB

HDD: 320 GB

VGA: NVIDIA GeForce G102M (nhiệt độ của card thường vào khoảng 65oC < toC < 82oC).

Tôi thường làm việc trong môi trường đồ họa nên nhiều khả năng chip và card màn hình thường hoạt động với công suất lớn.

Mong được tư vấn để tôi hiểu thêm về tình trạng của máy và có phương án xử lí tốt nhất.

Nguyen Minh

