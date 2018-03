USB của tôi hiệu Seagrand MP3 Player, 128MB, có thể tăng dung lượng bằng SD card, chạy bằng pin, có thể ghi âm và nghe nhạc. Tôi lắp vào máy tính nhưng có mùi khét, và từ đó USB của tôi không máy tính nào chịu nhận. Nhưng USB khi không lắp vào máy tính thì vẫn bật sáng bình thường. Hiện nay trong USB không có dữ liệu nên tôi không kiểm tra được liệu có nghe được nhạc hay không. Xin cho tôi biết có thể hồi phục được USB của tôi không? Bằng cách nào và địa chỉ nơi sửa. Tôi cám ơn rất nhiều.

Doãn Như Quỳnh

Hồi âm:

Bạn Doãn Như Quỳnh thân mến,

Ổ của bạn có mùi khét và không được máy tính nhận nữa có thể do cháy phần giao tiếp với máy tính và không thể nhập dữ liệu vào được. Do USB của bạn không phải loại có tiếng và nói chung tất cả các loại USB đa năng hiện tại nếu còn bảo hành thì đem ra nơi bán đổi sản phẩm mới nếu không thì chỉ còn cách bỏ vì không có ai khẳng định sửa loại này cả, do các linh kiện trong USB được tích hợp và rất nhỏ, kỹ thuật cao, nên gần như không thể sửa, mà thay thế thì có thể đắt hơn cả giá trị hiện tại của nó. Thông thường người ta chỉ muốn cứu dữ liệu thì mới khôi phục còn không thì nên mua mới do các nhà sản xuất không bán linh kiện ra thị trường mà nơi nào sửa họ có cái hỏng ở phần khác sẽ thay phần còn dùng được sang cho bạn. Vì vậy bạn chỉ có thể may chăng mang ra trung tâm bảo hành máy tính của cơ sở gần nơi bạn ở (chọn cơ sở nào lớn và có tiếng để được dịch vụ tốt) họ có thể kiểm tra xem, may chăng có thể sửa được)

Chúc may mắn.

Chualomlom

Nếu ở Hà Nội, bạn có thể cứu vãn tình thế ở đây xem.

Thành Hưng