Tên người gửi: TKT

Email: choji_002@...

Mình mới mua một chiếc HTC Desire được khoảng 2 tuần. Gần đây mình lên các forum nước ngoài và Việt Nam thì thấy có đề cập đến việc HTC Desire có bản firmware mới là 1.21 (firmware chứ không phài là hệ điều hành Android). Máy của mình hiện tại là 1.19.707.7, nhưng khi thử chức năng "check for update" thì máy báo là "your phone is up to date". Vậy làm sao để update lên firmware mới?

Xin mọi người giúp cho.

TKT