Có cách nào tháo gỡ không cho chúng xuất hiện khi khởi động máy không? Rất mong sự giúp đỡ của mọi người.

Lê Hoàng Khánh

Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Hồi âm:

Bạn có thể xoá trực tiếp bằng cách click chuột phải vào icon muốn xoá rồi chọn Delete. Nếu bạn muốn xoá hết thì click chuột phải vào Start->Properties->Chọn tab Taskbar->bỏ dấu tick ở Show Quick Launch là được.

Hoang Manh Cuong

Bạn có thể làm ẩn các mục như My Document và Local (C:)...trên thanh Taskbar bằng cách right click lên thanh Taskbar tiếp tục tìm chọn toolbar và bỏ dấu chọn nơi My Document, Local (C),...

Tan Nhat

Bạn làm như sau:

Bấm chuột phải vào một chỗ trống nào đó trên Task Bar -> Chọn "Toolbars" -> Trên danh sách các Toolbars những mục nào hiện đang có dấu chọn (tick) nghĩa mục đó đang được sử dụng trên Taskbar. Bạn nhấn chuột trái vào mục đang được chọn mà bạn không muốn hiện ra trên Taskbar. Làm lại từ đầu với các mục khác.

Dong Ngo