Tôi phải sửa như thế nào? Có phải modem đã bị hư hay không hay nhà cung cấp đã ngắt mạng của tôi?

Hoàng Duy Nhất

Tình trạng của bạn sẽ nhận được thông báo "No or limited connectivity" khi bạn chỉ chuột vào đó. Do đó bạn không thể nhận dữ liệu để vào mạng được. Nguyên nhân của tình trạng này do kết nối giữa Modem của bạn với máy tính hay giữa Switch (bộ chia) với máy tính có vấn đề (cable lỗi hay đứt chẳng hạn). Bạn hãy kiểm tra dây cable và thử bằng một sợi cable khác xem sao. Nếu cable bạn thay chắc chắn là không lỗi hay đứt mà vẫn bị dấu chấm than đó thì hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng đó rồi chọn Repair là có thể được đấy. Chúc bạn thành công!

Nếu bạn làm những điều trên mà chưa sửa được thì máy của bạn đã nhiễm virus hoặc spyware. Bạn vào đây để tải trình này về, chạy nó rồi nhất vào Fix, sau đó khởi động lại Windows. Về chuyện nhà cung cấp dịch vụ: nếu bạn nhìn vào modem, cái đèn DSL (hoặc Link) mà sáng xanh bình thường (không nhấp nháy) thì bạn không thể đổi lỗi gì cho họ được.

Dong Ngo