Các dịch vụ share trên các máy đã bật đầy đủ. Chạy \\ nhận được thông báo “Windows can not access \\ . Check the spelling of the name. Otherwise... ”.

Xin chỉ giúp tôi cách khắc phục.

Cảm ơn.

Ngo Van Tuan

