Nhưng bây giờ sau khi apply rồi mà nó vẫn nằm nguyên hiện trạng trên dòng do not show hiden and forder chứ không phải nằm ở dòng show hiden and forder như đã chọn.

Em đã thử làm rất nhiều lần nhưng vẫn vậy, đã diệt virus bằng nhiều phần mềm mới. Cho em hỏi như vậy là sao? và cách xử lý? Rất mong sự hồi âm sớm nhất vì rất cần xử lý những file ẩn.

Nguyễn Thanh Liêm

Chào bạn. Máy bạn đã bị một loại virus lây lan qua USB hiện nay tương đối phổ biến tại Việt Nam. Virus này đã thực hiện một số thay đổi trong Windows Registry để ngăn cấm bạn cho hiện file ẩn nhằm che giấu chính nó.

Để khắc phục vấn đề này sau khi bạn sử dụng những phần mềm diệt virus cập nhật mới nhất cộng với ý thức cẩn thận khi sử dụng ổ đĩa USB thì bạn có thể thực hiện những động tác sau để hiển thị file ẩn:

1. Bạn mở Notepad ra và copy&paste đoạn mã sau vào cửa sổ Notepad:

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]

"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion

\\Explorer\\Advanced"

"Text"="@shell32.dll,-30500"

"Type"="radio"

"CheckedValue"=dword:00000001

"ValueName"="Hidden"

"DefaultValue"=dword:00000000

"HKeyRoot"=dword:80000001

"HelpID"="update.hlp#51105"

Sau đó bạn save nó vào thành một file có tên là "Showfile.reg". Sau khi save file này vào ổ cứng, bạn click nó để import nó vào Registry. Sau khi import, bạn đã có thể sử dụng Folder Option để cho hiện file ẩn, với điều kiện máy đã sạch virus.

2. Nếu virus đã huỷ bỏ Registry, bạn mở một cửa sổ Notepad khác và paste đoạn code sau để mở Registry:

[Version]

Signature="$Chicago$"

Provider=Symantec

[DefaultInstall]

AddReg=UnhookRegKey

[UnhookRegKey]

HKLM, Software\CLASSES\batfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

HKLM, Software\CLASSES\comfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

HKLM, Software\CLASSES\exefile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

HKLM, Software\CLASSES\piffile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

HKLM, Software\CLASSES\regfile\shell\open\command,,,"regedit.exe ""%1"""

HKLM, Software\CLASSES\scrfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

\Policies\System,DisableRegistryTools,0x00000020,0

Sau đó bạn save nó vào trên ổ cứng thành một file khác có tên là "UnHookExec.inf". Sau khi save, bạn bấm chụôt phải vào nó và chọn "Install", sẽ mở được Rsgistry Editor.

3. Nếu Virus đã huỷ bỏ mất mục Folder Option, bạn vào đây xem hướng dẫn cách mở Folder Option.

Chúc thành công.

Trần Ngọc Dũng

Bạn nhấn vào đây để tải về Script này. (Giải nén ra rồi nhấn đúp chuột vào file HideShowFiles)Nó sẽ giúp bạn Enable hoặc Disable việc thể hiện các file ẩn. Lưu ý là script này sẽ thay đổi các thông số trong Registry của máy và vì thế phần mềm chống virus của bạn sẽ có thể thông báo này nọ. Bạn chạy script này hoàn toàn tự ý, tự chịu trách nhiệm. Nếu bạn hiểu về VB script một chút thì có thể xem nội dung và biết những lệnh gì đã được sử dụng.

Dong Ngo

Trời ơi! Các anh ở trên hướng dẫn sao phức tạp vậy! Thật ra thì đúng. Nhưng làm thế này cho dễ nhé:

Bạn chạy Start/Run gõ vào regedit rồi OK. Khi của sổ Registry Editor mở ra. Bạn mở theo đường dẫn này :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL].

Đến đây bạn nhìn sang bên phải (xem hình trên), nhấp đúp chuột vào dòng Checked Value rồi sửa thành số 1 (virus nó tự sửa thành số 0). Sau đó đóng cửa sổ Registry Editor lại là xong. Virus làm thế để người dùng không thể nhìn thấy nó để xoá nó mà thôi. Vì thế, nếu bạn không diệt được nó thì giá trị đó lại quay về 0 ngay khi bạn đóng lại.

Bạn cũng phải xoá bỏ được File Autorun.inf trên tất cả các ổ cứng nữa vì một số phần mềm diệt virus không xoá được file này. Nếu tôi đoán không nhầm thì các ổ cứng của bạn đang mất lệnh nháy đúp để mở mà nó sẽ ra khung thoại Open With, hãy xóa file này đi (dùng winrar để nhìn thấy nó để xoá) rồi đổi tên ổ cứng là OK.

Cũng nên lưu ý bạn là nếu bạn quét bằng CT Kaspersky thì nó sẽ tự sửa toàn bộ lỗi trên cho bạn nêu nó phát hiện và xoá được con này.