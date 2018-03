Và địa chỉ của trang ở đây.



Tôi đã thực hiện tải và diệt virus theo hướng dẫn của Google, nhưng không có virus, mà tình trạng vẫn vậy. Máy tôi có cài chương trình đóng băng và file Ghost, đã thực hiện tất cả các chưong trình trên, nhưng vẫn bị báo lỗi như vây. Chỉ khi gõ các ký tự file ảnh mà google kèm theo lúc đó mới vào được những từ khoá cần tìm. Xin cho biết máy tôi bị gì và hướng dẫn cách khắc phục. Chân thành cám ơn.

Chắc chắn là bạn cũng như nhiều người khác đang dùng Proxy mở, (tiếng Anh: Open Proxy) là một trình phục vụ proxy mà một người dùng Internet bất kì đều có thể truy nhập. Chắc chắn thứ hai là bạn đang dùng IP động, tức là nó thay đổi mỗi khi bạn restart lại Modem.

Bằng cách sử dụng một số proxy mở, người dùng có thể che dấu địa chỉ IP thực của mình, không để dịch vụ Internet mà họ dùng biết được. Điều này đôi khi được dùng để lạm dụng hoặc phá hoại dịch vụ đó, có khả năng vi phạm luật pháp hoặc các điều kiện phục vụ của dịch vụ. Do đó, các proxy mở thường được coi là một vấn đề. Tuy nhiên, các proxy mở vô danh cũng được dùng để tăng tính vô danh hoặc bảo mật khi duyệt web hoặc khi dùng các dịch vụ Internet khác: địa chỉ IP thực của người dùng có thể được sử dụng để truy dẫn ra thông tin về người dùng và để thâm nhập vào máy tính của người đó.

Ngoài ra, proxy mở còn được dùng để lách qua sự kiểm duyệt Internet của các chính phủ hoặc tổ chức. Một số trang web liên tục cung cấp các danh sách proxy mở mà các danh sách này được thường xuyên cập nhật.

Một máy tính có thể đang chạy một trình phục vụ proxy mở mà người chủ máy tính không biết. Đây có thể là kết quả của việc cấu hình sai phần mềm proxy đang chạy trên máy tính, hoặc do nhiễm phần mềm ác tính, virus, trojan hoặc sâu máy tính được thiết kế cho mục đích này. Vì các proxy mở thường hàm ý sự lạm dụng, nhiều phương thức đã được tìm ra để phát hiện chúng và từ chối dịch vụ. Các mạng IRC với các chính sách sử dụng chặt chẽ tự động kiểm tra các máy khách xem có phải một trong các proxy mở đã biết hay không.

Tương tự, trình chủ thư điện tử (mail server) có thể được cấu hình để tự động kiểm tra nơi gửi xem có phải proxy mở không, bằng các phần mềm như proxycheck. Ngày càng nhiều mail server được cấu hình sẵn để lấy thông tin từ các máy chủ DNSBL nhằm chặn spam; một vài trong số các DNSBL này cũng liệt kê các proxy mở.

Và google cũng đang làm việc “chặn” các Proxy mở nhằm tránh spam gây nghẽn trang chủ hoặc lợi dụng google để tìm kiếm thông tin bằng phần mềm tự động, giả sử như là tìm kiếm địa chỉ email… Khi thấy máy bạn đang dùng Proxy mở thì nó sẽ hiện lên: rất tiếc... truy vấn tìm kiếm của bạn giống với yêu cầu tự động từ vi rút máy vi tính hay ứng dụng spyware…

Khắc phục: đơn giản nhất (nhưng cũng phải mất vài lần thử) là bạn tắt và khởi động lại modem, hy vọng lần sau “nó” sẽ nhận một IP khác mà không hoặc chưa bị chặn. Tuy nhiên, đến lần khởi động modem lại lần sau nữa, do mất điện hay do bạn tắt modem…, không hy vọng bạn lại nhận được một IP tương tự (không bị chặn).

Khắc phục triệt để: Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ, “xin” cấp cho bạn một Proxy server (Address và Port) không bị chặn. Trong Internet Explorer bạn khai báo như sau: Vào Tools/Internet Options/Connection/Lan Setting/Đánh dấu chọn vào Use a proxy server for your LAN, khai báo Address và Port. Nhấn OK.

Trong Firefox bạn vào Tools/ Options/Advanced/Network/Setting/Đánh dấu chọn vào Manual proxy configuration, khai báo HTTP proxy và Port. Nhấn OK

Chúc bạn may mắn (Tham khảo từ Wikipedia).

Máy bạn bị nhiễm virus, dòng cảnh báo đó là đúng đó. Để diệt triệt để spyware rất khó, bạn nên cài lại win với phần mềm khác vì có thể file Ghost của bạn cũng không còn an toàn nữa. Sau khi cài xong, bạn nên cài chương trình diệt virus và cho update đầy đủ và sau đó mới cài lại các phần mềm khác. Máy bạn có kết nối Internet nên bạn nên bật firewall để bảo vệ máy bạn.

Hoang Manh Cuong