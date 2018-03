Mong cách anh chị giúp đỡ và chỉ dạy cho em, xin cảm ơn trước.

nguyen thanh hung

Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Hồi âm:

Bạn cần nói rõ bạn sử dụng hệ điều hành gì và cụ thể thế nào là "không sử dụng được nữa".

Dong Ngo

Không chương trình nào cấm cái đó chạy cả. Có thể lúc gỡ bỏ và cài lại BKAV, chương trình này yêu cầu tắt System Restore (SR) khi quét virus để virus nó không tái sinh lại (đây là cái dở của SR đấy, trang BKAV có giải thích mà).

Nếu bạn đã tắt nó đi theo yêu cầu của BKAV thì bạn làm sao R được nữa. Để kiểm tra, nhấp chuột phải vào My Computer\Properties\ rồi chọn Tab System Restore xem nó có bị turn off không? Nếu đang turn off thì bỏ đánh dâu ở dòng turn off system restore on all drives là được.

Cá nhân tôi khuyên bạn không nên dùng chức năng này làm gì vì nó tạo ra các file tốn dung lượng ổ cứng lắm. Bạn không nhìn thấy được vì nó ẩn. Tốt nhất là xài bộ Ghost để khi hỏng thì chỉ mất 10' là back xong. Tôi thì turn off suốt.

NEWS