Máy đưa ra dòng thông báo http//login.yahoo.com/conffg/reset_cookies_token?toke.. và ở dòng dưới ghi là the was problem sending the command to the program.

Xin chỉ giúp tôi nguyên nhân và cách khắc phục.

Phạm Văn Hà

Câu hỏi khác xin gửi về: vitinh@vnexpress,net