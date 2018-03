Hiện tôi đã dùng lệnh trong Command Prompt để thực hiện copy 1 file vào nơi cần thiết: ở đây tôi đã làm như sau:

Tôi có 1 ảnh A.gif và thư mục B ở C:\ --> toi thực hiện việc copy như sau: - start \ Run --> gõ cmd và thực hiện lệnh copy c:\A.gif c:\B thì việc copy thành công.

Các bạn nào biết giúp tôi thực hiện thành công ở bước 2 mà không phải bỏ đi khoảng trắng vì có những Folder không thể thực hiện điều này (Program Files). Chân thành cảm ơn!

Hồi âm:

Với tên file/thư mục có chứa dấu cách hoặc dài hơn 8 ký tự, bạn cần cho tên của nó vào dấu ngoặc kép tại dòng lệnh. Cụ thể trong ví dụ của bạn thì cần gõ lại thành:

Copy C:\A.gif C:\"B C"

Dong Ngo

Bạn có thể dùng các cách sau:

1. Copy trong windows bằng cách kéo thả giữa các thư mục.

2. Nếu bắt buộc phải dùng Command Promt bạn sửa câu lệnh như sau: copy c:\A.gif "c:\B C" (dùng cặp phím " để báo cho hệ điều hành B C là 1 thư mục chứ không phải C là tham số khác.

Liem Nguyen