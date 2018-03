Tên người gửi: myco hcm

Email: mysql88@yahoo.com

Không hiểu sao khi mở file powerpoint thì ok, đánh chữ cũng được, rồi save lại, nhưng khi mở tập tin vừa save thì nó hỏi chương trình để mở, nếu mở powerpoit rồi mở file đó thì lại báo ấn esc để thoát và cấu hình lại add or remove feature (run from my computer), mình cũng đã làm theo nhưng không được, nhưng thực tế mình làm trên máy khác thì không cần cấu hình gì hết. và thêm điều này nữa, máy có cài giao diện tiếng việt.mong các bạn chia sẽ.thks

myco hcm