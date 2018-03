Máy nhà em dùng Window 2000. Gần đây, em không thể nào mở được My computer, My document hay bất kỳ thư mục nào khác.

Khi mở ra có thông báo:"Explore.exe has generated errors and will be closed by windows.You will need to restart the program".

Em không hiểu tại sao, rất mong được giúp đỡ.

Mai Hoà

Hồi âm:

Thông báo trên cho thấy hệ điều hành của bạn đã bị lỗi. Những người dùng phiên bản Win 2000 mà bạn sử dụng thường gặp lỗi này. Để sửa lỗi bạn nên cài đặt lại hệ thống phiên bản Windows 2000 sp3 hoặc nếu cấu hình máy của bạn tương thích với Windows XP thì bạn nên dùng phiên bản phần mềm Windows này hơn. Chúc bạn thành công!

Vũ Duy Toàn