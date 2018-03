Trước đây, khi mới sử dụng thì có in được, sau khi fomat lại thì không thể in được nữa. Xin cho biết nguyên nhân và cách khắc phục.

Nguyen Duc Hoang

Hồi âm:

Chắc ý bạn nói là không in được tiếng Việt, chứ nếu không in được font unicode thì có nghĩa là không in được gì hết luôn.

Như vậy chỉ là lỗi của trình điều khiển hoặc font thôi. Mà gần như chắc chắn là do trình điều khiển. Bạn nên vào trang web của Canon tìm trình điều khiển cho máy in đó và hệ điều hành bạn đang dùng rồi cài lại.

Về font, lưu ý là bạn phải sử dụng TrueType font (là những font mà trong Word khi trên menu đổ xuống có chữ T ở đằng trước tên) thì lúc in, cái mà bạn gõ vào mới hiện đúng. Bạn luôn nên sử dụng font Unicode để gõ tiếng Việt.

Dong Ngo