Máy tính của tôi ngoài Admin mặc định của Windowns, thì chỉ còn duy nhất 1 ID admin tên chủ máy. Trước đây, tôi vẫn bật Hibernate bình thường nhưng sau 1 thời gian nó tự mất. Khi tích vào để Apply thì nó thông báo: "The process cannot access the file because it is being used by another process". Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ. Tôi xin cảm ơn rất nhiều!

Nguyễn Thành Tiến

Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net