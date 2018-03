Thông báo như sau:

- Check online for a solution and restart the program.

- Restart the program.

Vậy, rốt cuộc không thể gửi mail đi bằng Outlook của MS 2010. (Windows đang cài là windows 7 bản quyền, Microsoft Office 2010 cũng là bản quyền, không có đĩa, là máy tính của công ty chứ không phải cá nhân).

Tôi có thử tìm trên mạng cách khắc phục chẳng hạn như vào phần More Setting > Out going serve Tab bỏ chọn vào trước dòng "Outgoing serve (SMTP) require authentication" nhưng tình hình vẫn không thay đổi.

Xin chỉ giúp tôi cách khắc phục.

Le Khac Vinh

