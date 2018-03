Khi down video đuôi ".rar" về nhưng không giải nén được. Giải nén thì chỉ chạy được một tí thì thấy báo "you need following volume to continue extraction". Xin hỏi làm cách nào để giải nén được?

Chung Hồng Quân

Hồi âm:

Chào bạn, thông báo trên của Winrar cho thấy file video đã bị chia làm nhiều mảnh để hỗ trợ tải về (với những file có dung lượng lớn chẳng hạn). Để có thể giải nén được file video này thì bạn cần phải tải về đủ các mảnh (part 1,2,3...) mới được. Nếu không có đủ file sẽ không thể giải nén được file này. Chúc bạn thành công!

Vu Duy Toan