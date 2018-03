Tôi rất hay gặp vấn đề với phần âm thanh trong máy tính. Khi tôi mới mua máy tính về thì không nghe đươc nhạc trong máy (loa của tôi vẫn hoạt động bình thường), hoặc là mỗi lần cài lại Windows. Phải tự loay hoay mãi hoặc nhờ bạn bè dò dẫm hộ thì tôi mới có thể nghe nhạc được.

Nhưng vấn đề là tôi không thể thu được âm thanh (sound recorder), do đó cũng không chat voice qua internet được. Một lần bạn tôi nói là có thể card âm thanh tích hợp của tôi bị hỏng, nên tôi đã đi mua thêm 1 card âm thanh hỗ trợ mới (loại 5.1 của Genius). Bây giờ tôi có thể chat voice bình thường qua YM, nhưng vẫn không thể ghi lại âm thanh vào máy tính bằng Sound Recorder, cũng như không thể chat voice qua những chương trình khác như Google Talk hay gọi điện thoại qua Internet tới máy bàn hoặc di động (tôi thì vẫn nghe thấy giọng mọi người, còn mọi người lại không hề nghe thấy tôi nói gì hết).

Xin hỏi là phần âm thanh trong máy tính của tôi bị vấn đề gì ạ? Và làm thế nào để có thể khắc phục được nó? Xin chân thành cảm ơn!

Phan Quỳnh Như

Hồi âm:

Chào Như,

Cái sound card của Như hay trở chứng khi cài lại Windows thì có thể là do driver không tương thích thôi. Còn chuyện cắm sound 5.1 thì có một số vấn đề nhỏ cần làm rõ như bạn phải mô tả kỹ bạn cắm jack như thế nào thì mới có thể biết chắc sai tại đâu.

Tuy nhiên bạn có thể kiểm tra: Thông thường sound 5.1 hay dùng chung cổng line in và mic để cắm loa phụ. Vì thế khi cắm đủ loa 5.1 hoặc bật tính năng 5.1 trong driver đi kèm thì âm thanh ra là suround và tín hiệu tại cổng mic và line in là tín hiệu ra chứ không đúng như tính năng của nó. Vì vậy khi bạn cắm mic vào để ghi âm hoặc cắm thiết bị khác vào sẽ không có tín hiệu vào. Vì vậy khi dùng voice chat sẽ gặp nhiều trở ngại, nói bên kia không nghe thấy do không có tín hiệu mic, mà chỉ nghe được thôi do tín hiệu ra vẫn tốt (nhưng thực chất đã kém đi mà mình không cảm thấy thôi vì một phần các tín hiệu âm thanh đã bị tách ra từng loa khác nhau và mình chỉ sử dụng được phần tín hiệu của đường loa mà mình cắm vào head phone mà thôi còn các đường loa khác thì mất hoàn toàn tín hiệu. Trong software đi kèm nó sẽ cho ra tín hiệu digital để chuyển đổi tín hiệu âm thanh trong máy thành kỹ thuật số chuyển tới các loa.Vì thế bị xung đột là bình thường.

Nếu bạn chuyển về chế độ stereo thì âm thanh phát ra đi đúng theo đường out và các cổng mic và line in sẽ trở về với tính năng của nó và bạn sẽ dùng được như thường nhưng không dùng được loa 5.1 Điều tốt nhất là bạn nên tới chỗ bạn mua sound card yêu cầu họ cắm và cài phần mềm theo ý của bạn, vì bạn không nói đang cắm thế nào nên chưa thể hướng dẫn bạn cụ thể được.

Chualomlom