Tên người gửi: Trần Tuấn Dũng

Email: foreverunknown1990@gmail.com

Máy mình cài Windows 7 32 bit (máy mới mua), sử dụng Microsoft Word 2007. Máy in HP LaserJet 1020 đã cài driver dành cho máy HP phiên bản HĐH Windows 7 32 bit. Mở Device and Printers, đã để HP LaserJet 1020 là máy in mặc định.

Khi tạo lệnh in, xem trong Printing queue có tài liệu đang đợi in nhưng không in được.

Mình đã thử Remove máy in đi và Add a printer, sử dụng port LPT1, nhưng đến khi cài đặt thì báo lỗi không cài đặt được.

Mình đã thử remove máy in và khởi động lại máy sau đó cài lại nhưng vẫn không được.

Các bạn giúp mình giải quyết vấn đề này nhé. Thks trước!

Trần Tuấn Dũng