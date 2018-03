Sau khi cài Yahoo.Messenger 8.0, em không thể login được và chỉ nhận được thông báo: "There was problem signing into Yahoo!Messenger! Please try again alittle abit later". Mặc dù trước đó em cài phiên bản 6.0 không có vấn đề gì.

Em đã remove Yahoo.Messenger 6.0 khởi động lại máy và cài lại bản 8.0 nhưng vẫn không thể login được. Hiện nay em đang cài chương trình firefox, Winxp_2. Liệu có phải tại chưa cài Internet Explore nên không thể login được. Em xin chân thành cảm ơn!

Thành Phương Nhung

Hồi âm:

Trước hết bạn cần chú ý tới các tham số sau

1. Nếu máy tính của bạn kết nối trực tiếp Internet mà không qua proxy thì bạn cần thiế lập trong yahoo messenger: Vào phần messenger / messenger preferences sau đó chọn mục connection. Tại cửa sổ này bạn chọn "no proxy" rồi chọn OK Sau đó bạn thiết lập trong IE như sau: chạy IE sau đó bạn vào Tool / Internet Option, bạn chọn connection / LAN setting. Bạn bỏ chọn mục proxy server rồi chọn OK / Bạn thử vào internet bằng IE, nếu vào mạng thành công thì yahoo messenger đăng nhập bình thường.

2. Nếu máy tính của bạn kết nối máy tính thông qua Proxy Server (Ví dụ IP của Proxy Server là: 10.16.30.11 chẳng hạn) thì bạn cần cấu hình Yahoo messenger và IE như sau: Với Yahoo messenger : Vào phần messenger / messenger preferences sau đó chọn mục connection. Tại cửa sổ này bạn chọn "use proxies", sau đó bạn chọn Enable Http proxy, bạn gõ địa chỉ IP của server Proxy tại ô Server Name(Ví dụ 10.16.30.11), bạn gõ Port vào Server Port, thông thường giá trị này là 8080 rồi chọn OK. Với IE bạn cũng vào Tool/internet option/ connection/LAN setting. tại đây bạn chọn "automaticaly detect setting" và "use a proxy server......" bạn gõ địa chỉ IP của Proxy server (ví dụ 10.16.30.11) và port server(thông thường là 8080). bạn chọn OK. Bạn thử vào Internet bằng IE, nếu OK thì yahoo messenger của bạn sẽ đăng nhập được.

3. Có một chú ý đó là: Yahoo messenger luôn đi cùng với IE. Có nghĩa là chỉ có những thiết lập ở IE mới ảnh hưởng tới connection ở yahoo messenger. Mặc dù chúng ta có hoặc không thiết đặt kết nối proxy tại FIREFOX thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới quá trình đăng nhập ở Yahoo messenger. Khi chúng ta thay đổi từ mạng kết nối trực tiếp tới Internet sang Proxy server hoặc ngược lại thì chúng ta cũng phải thiết lập lại quá trình trên.



Hy vọng bài viết này có thể giúp bạn vào được yahoo messenger. Nếu có gì thắc mắc bạn có thể liên lạc với mình qua sign dưới đây

Mr. Nguyen Van Tao

Engineer of Telecommunications and Informations

Center of Customers Care - Bacninh Posts and Telecommunications

Telephone: 0912469146

E-mail: buudienbacninh@gmail.com

Nguyen Van Tao