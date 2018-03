Tôi có mua một máy tính laptop hiệu Sony T7300 2.0g có cài sẵn win XP media center.

"setup did not find any hard disk drives installed in your computer make sure any hard disk drives are powered on and propely connetted to your computer, and that any disk-related hardware configurat is correct this may involve running a manufacturer-supplied diagnostic or setup program. Setup cannot continue.to quit setup, press f3".

Vậy cho tôi hỏi lỗi đó là lỗi gì và hướng dẫn cho tôi cách khắc phục để tôi tiến hành cài được win XP. Hiện tại, tôi lúng túng vì không có máy để làm việc. Rất mong sự giúp, tôi xin thành thật cảm ơn.

Nguyen Ngoc Tuyen

Hồi âm:

Nếu quả thật là đĩa cứng của bạn không bị hỏng thì đó không phải là lỗi. Lý do là vì đĩa cài XP của bạn cũ và chỉ hỗ trợ ổ cứng sử dụng tiêu chuẩn IDE (hoặc còn gọi là ATA). Trong khi đó máy của bạn mới và sử dụng ổ cứng tiêu chuẩn SATA. Bạn cần tìm trình điều khiển của bo mạch chủ của máy (tìm ở website của nhà sản xuất, hoặc trên đĩa đi kèm với máy) cho nó lên đĩa mềm rồi khi bạn đang cài, ở phần đầu tiên khi bên dưới có giòng chữ "Press F6 to install..." bạn nhấn phím F6 để cài trinh điều khiển mới.

Lưu ý, trình điều khiển ở đây không phải là loại sử dụng sau khi đã cài xong Windows mà là loại sử dụng trong quá trình cài đặt để trình cài đặt có thể nhận dạng được ổ đĩa. Thực ra, điều này nói thì đơn giản (và quả là cũng rất đơn giản) nhưng nếu bạn chưa làm bao giờ hoặc không hiểu lắm thì nên đưa máy cho ai đó có nhiều kinh nghiệm cài hộ.

Ngoài ra, nếu bạn dùng đĩa cài đặt của nhà sản xuất giành cho máy đó (thường được kèm theo máy khi mua) thì rất có nhiều khả năng đĩa đó đã được tích hợp trình điều khiển này và việc cài đặt sẽ suôn xẻ. Chúc may mắn.

Dong Ngo