Trước kia tôi có tải bản dùng thử Microsoft Office 2010, sau khi dùng một thời gian tôi đã gỡ bỏ vì em tôi sử dụng khó khăn. Nay em tôi không còn sử dụng máy tính đó nữa.

Lỗi thông báo: “Error 25004. The product key you entered cannot be used on this machine. This is most likely due to previous Office 2010 trials being installed. (System error: -1073422308)”.

Vậy xin anh chị giúp tôi khắc phục lỗi trên? Xin chân thành cảm ơn.

Namlun Didong

